金球獎：《波希米亞狂想曲》贏最佳劇情電影

第76屆金球獎舉行完畢，最終英國殿堂級Queen樂隊傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）擊敗《星夢情深》（A Star Is Born）而勇奪劇情組最佳電影！



監製Graham King率領一眾工作人員包括剛獲影帝的Rami Malek及Queen成員與樂隊經理人Jim Beach等一同上台領獎。他坦承自己冇預期影片會獲此獎。最後他表示個獎是獻給已故主音Freddie Mercury。



而今屆金球獎賽果總結，獲5獎提名的《綠簿旅友》（Green Book）最終獲3獎包括喜劇/歌舞片組最佳電影、男配角及劇本而成大贏家！至於Netflix電影《羅馬》（Roma）及《波》就各獲兩獎緊隨其後。至於獲6項最多提名的《為副不仁》（Vice）只能獲一獎。而《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）兩提名均敗北!





《第76屆金球獎》電影得獎名單

電影劇情組最佳電影

《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》

電影劇情組最佳男主角

Rami Malek《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》

電影劇情組最佳女主角

格蓮高絲《The Wife》

電影喜劇／歌舞片組最佳電影

《綠簿旅友》

電影喜劇／歌舞片組最佳男主角

基斯頓比爾《為副不仁》

電影喜劇／歌舞片組最佳女主角

Olivia Colman《爭寵》

電影最佳男配角

Mahershala Ali《綠簿旅友》

電影最佳女配角

Regina King《If Beale Street Could Talk》

電影最佳導演

阿方素古朗《羅馬》

最佳動畫

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》

最佳外語片

《羅馬》（墨西哥）

最佳劇本

《綠簿旅友》

最佳原創歌曲

《Shallow》（《星夢情深》）

最佳原創配樂

《登月第一人》

施素德美終身成就獎

謝夫布烈治

Carol Burnett終身成就獎

Carol Burnett