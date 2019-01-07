新年改名轉運！Amanda S.自爆中文名叫…

名模Amanda S.現身apm商場出席「apm x Wechat Pay HK 潮玩科技無人店」開幕活動，佢透露啱啱喺法國過完聖誕回港，問到男友Sam有冇隨行？佢直言好耐冇見男友：「都係同啲好close嘅朋友一齊，冇男友份。其實我哋都有一段好長嘅時間冇見面，因為自從爸爸過咗身，屋企得番我同媽媽兩個人，所以多咗陪媽媽。（媽媽重要過男友？）當然啦！（同男友感情有問題？）冇分手，同以前一樣，只係少咗時間見，想留多啲時間畀屋企。（同男友組織家庭等屋企熱鬧啲？）Maybe，始終之前有過一段婚姻，暫時冇諗太多，同埋覺得做女朋友好啲，比較自由同輕鬆。」



講到在活動上被主持人取笑廣東話變差，Amanda S.表示因為之前長時間喺內地同台灣生活，所以一時間未能於適應，佢又大爆早前改咗個中文名叫「龍玥心」：「一直想要個中文名，加上方便拍節目，所以媽媽就搵師傅幫我改咗呢個名。（有特別意思？）師傅話我係一半中國人，所以用代表『龍的傳人』嘅龍字做姓，亦希望改完名運程會變好，自己都好似開心咗好多。」將於本月21日踏入39歲，佢透露會同媽媽過生日，並有意飛去法國搵埋姑姑一齊慶祝。