與鈕承澤床戲留陰影　柯奐如感激父母支撐

台灣知名導演鈕承澤（豆導）自捲入性侵案後，台灣藝人柯奐如早前亦揭露12年前與豆導合作時被迫拍床戲，令她蒙上陰影。今日凌晨時分，她再度於社交網發長文，感謝父母、工作夥伴的信任及支持，令她有動力繼續活下去，而她亦希望分享其經歷後，能令更多演員得到尊重。



她留言：「在對外公開後，我也會感到擔憂，除了對自己的，還有擔心是否給工作上的夥伴，帶來了麻煩。之前恰逢新戲的宣傳，十二月中我的態度還以不談論此事為原則。公開後，我趕緊訊息給某電視台的行銷宣傳，十分擔心影響了對方的信譽，沒想到，竟然得到這樣的答覆：『完全不會！個人支持你所有決定！』『是對的事情就該做！支持！』並安慰我『產業裏很多人都是有意識的。』竟是對方反過來安慰我…」



除了工作夥伴外，最令柯奐如感動是父母的支持，她透露爸爸給予了很大的鼓勵：「我們都退休了，沒關係，不會遇到人問，你放心。此時發覺，父母堅強，做子女的就能夠堅強。有得有失，有失有得，我相信你一定想過，但得失，其實也難一概而論。』沒想到爸爸竟然那麼有力量，我抑制住快掉下的眼淚…」



對影視圈還有期許



最後她再次感激一直鼓勵和支持她的朋友：「我想謝謝十一年前，那時曾接住我、給我幫助的家人、所有朋友…當時如果沒有你們，我無法行走至今，便沒有機會好好凝視，有機會穿越這一切。在揭開這些陳年傷痕、以及現在聽聞到的負面例子時，可能也讓一些圈內的朋友，感到不適…我能理解…我也和你一樣，不希望大眾對影視圈的印象是其差無比的。我對我們的環境，是有期許的，是和你一樣在意的。借一位導演的話，就算這個產業沒有提升有形的收入，至少要給人尊嚴及安全。」