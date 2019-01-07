【硬直一族】陳奐仁同徐天佑HeHe：出晒入晒

演員陳靜（DaDa）、陳奐仁（Hanjin）、陳逸寧（Isabel）、丁可欣，今日到電台宣傳賀歲片，先講到Hanjin戲內與徐天佑大玩HeHe，他爆笑話劇情好激：「導演都有親自上陣，好畀心機咁教啲動作，教個速度快慢。（激成點？）剝晒！綁晒！出晒入晒！玉帛相見！完咗第一場冇人懷疑我哋唔係一對。（老婆冇監場？）BB（老婆）唔介意，徐天佑咁靚仔。」Hanjin繼而想指今次合作的演員均屬高顏值一族，但一時口誤講錯成「硬直一族」，即笑爆全場！



陳靜滿意效果



戲中飛身搶奶、營造強勁視覺效果的DaDa表示：「因為得一套主要戲服，所以都係着呢件，出到嚟個效果好好，同埋係值得嘅！自己都係第一次用呢個角度去拍，覺得好好玩。導演話如果走光最多都係打格仔，記得拍完一次睇Playback覺得可以再嚟過，最後都拍咗4、5個Take。」Hanjin突然插話「投訴」指導演大細超：「DaDa同我一齊整親，都係關心DaDa，我瘀咗，而佢就拉親肌肉。」



陳逸寧撼親頭



身旁的Isabel自爆都有撼親頭、手指又瘀咗，而講到戲中亮點，她大笑話講少咗粗口，眾人即取笑她因為之前不慎於Live電台節目爆過粗，故電台現時不會再邀請她上Live節目，改為以錄音節目代替，Isabel澄清：「都係憶述番當時句對白出嚟啫！」至於丁可欣指戲中有動作場口，就連武指都讚她有做打女天分。



身材冇得比



講到近期多套賀歲片都出力宣傳，另一賀歲作品則以莊端兒的身材為賣點，問到DaDa可驚有比較？她笑言：「從來冇驚過，因為冇得比，學導演講都係今次主力Sell演出搞笑，自己都有突破。」



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