上演女女激吻！謝安琪有晒心理準備

在剛過去樂壇頒獎禮成績甚佳的謝安琪（Kay），她的新歌《沐春風》MV邀請到鄭伊健及舞台劇演員韋羅莎（Rosa）客串演出。鮮有參與MV拍攝的Rosa飾演韓玲，有留意文案不難發現韓玲跟Kay飾演浦銘心有段神秘對話，MV將會交代這幕，Kay笑言：「我哋本來就認識，所以唔緊張，我好早就知道同Rosa有親吻鏡頭，已有足夠心理準備，我幾期待亦有信心會好睇，希望能為大家帶來新鮮感。」



對於今次客串Rosa提到：「其實我第一個MV就是替Kay拍的，當時整個過程都冇過佢，再次參與佢嘅MV，又有場特別嘅對手戲，感覺特別且夢幻。」鏡頭要一take過又冇對白，Rosa坦白說：「其實都唔易，一take過同舞台劇類似，都冇得NG，但我依然會緊張，因為我嘅出現設定喺最後，假如到我呢部份有咩差池都要從頭來過，個心會唔舒服。今次戲份唔多但要精準地把劇情一次交代，相對壓力較大甚至會驚。」



年前曾為伊健巡迴演唱會擔任嘉賓的Kay，問到可想有更多合作，她說：「我唔敢貪心，其實今次已一嘗同伊健合作嘅心願，鏡頭前後佢都一樣咁有親和力。好感激佢今次客串一角。」