Rock友ToNick轉玩唱跳　排舞嗌崩潰

樂隊ToNick今日到電台宣傳最新快歌《很想跳吧》，主音恆仔爆成員Ryan原本想將其新歌送給11個月大的囡囡，Ryan表示：「想囡囡大個之後聽到首歌會開心到跳舞，又覺得呢份開心可以畀埋大家，係ToNick第一次嘗試。」有跳舞部分？四子即大笑指：「喺MV度有！都排練咗一排。（係咩舞？）開心舞。」



排晒舞決定「跳」出框框



成員小龜接話跳舞同將於2月舉行麥花臣騷的主題貼切：「Live For More，跳出框框、跳出新意思，同時亦係新挑戰。（邊個跳得最差？）差就唔好講啦！跳得最好係排舞師！」ToNick崩潰續指：「跳舞真係唔容易！（排舞嗰時唔敢望鏡？）咁又唔會，唔望睇唔到舞步跟唔到，大家要互相鞭策。（首歌唔使玩樂器？）唔係，中間跳一Part舞。（之後會再跳？）可能會挑戰其他嘢，或者等MV星期四面世，再睇吓大家反應，但我哋真係練到最好先表演，都希望大家鼓勵我哋！」



晨曦將開金口獻唱



講到麥花臣騷，四子表示正如火如荼排練當中：「發覺有啲歌串埋有起承轉合，到時會以一個故事咁呈現。」其中成員晨曦被爆會開金口獻唱，問到恆仔屆時可會於台上向女友譚杏藍求婚玩驚喜？他即耍手擰頭話：「唔好啦！唔好喺ToNick個場，嗰日係表演。」