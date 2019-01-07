手術後證良性腫瘤　洪朝豐報喜：連中三元

前電台DJ洪朝豐除夕夜進行切除小腸腫瘤微創手術，今日終於傳來好消息，報告指他的腫瘤是良性，開心極的他以千字文交代最近的病情狀況，他以「雀躍！連中三元！」表達自己的喜悅！



他寫：「雀躍！連中三元！（一）手術是微創；（二）終於見到手術醫生，知道沒動過胃和十二指腸，只動了小腸。而且不用割去一段小腸，而是割去腫瘤後，將切口縫合；（三）腫瘤是良性！嘩！」



世事無常我輩未能預料



他又說早上，很開心，彷彿連空氣都在笑：「去了照小腸造影，看傷口癒（愈）合情況，和小腸的蠕動是否正常，如果進度好，就可以開始吃東西。回來，突然落淚，感觸起來。這一年，過得不容易。聯絡我的南音老師溫志鵬，他說：『很好！又是虛驚一塲。』我說：『不免落淚，為無名的蒼涼。』『世事無常，我輩未能預料。』『是的。』然後，他說：『福兮禍所倚！禍兮福所伏！否極泰來，樂極生悲，古人之智慧也。』



等了一個世紀還未天明



昨夜，告訴洛杉磯的玫君：『現在還好吧。去掉了一些喉管，現在就剩下吊點滴，去血水管和胃喉。但醫院的日子不容易過。唯（惟）有咬緊牙關。我已七天沒吃東西了，只吊鹽水。而且休息很差。嘈雜。開始時右左兩邊都插了許多喉管和儀器，不能翻身。今天坐在大班椅上兩小時，然後第一次在前妻伴同下上洗手間，她為我洗頭。然後整天臥床，很不舒服。病床很不舒服，很容易醒。睌上第一次想嘔吐，沒有什（甚）麼吐出來，打了止嘔針，好一些。過了兩小時，又想吐。不舒服。精神很差。』這就是我的實際情況。昨夜整夜失眠，等了一個世紀，還未天明。天明時，喉嚨疼痛，不知道為了甚麼。」



現時的他最大願望是出院。

