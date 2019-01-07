同女友咀嘴！洪永城：佢係Chur我去…

藝人洪永城（Tony）出席無綫劇集《大帥哥》宣傳，透露正為另一套劇集《黃金有罪》埋尾，雖然通告頻密，但也不及拍檔蕭正楠辛苦，更抵地說：「見佢日夜都冇厘精神，唔知係畀邊個女人Chur，監製定係屋企嗰個。（咁黃翠如呢排容光煥發？）又好似係喎！」對於被取笑於除夕夜帶同新女友梁諾妍融入朋友堆中開派對，期間除親密攬攬，還情不自禁咀嘴，Tony聞言說：「有咀咩，邊個主動先，不過都唔介懷啦！係開心幸福事。（咁你有冇畀人Chur？）佢都係Chur我跑步，叫我陪佢馬拉松，但我唔做選手，都係旁邊幫佢影相啫！想叫佢試吓去平壤跑，會唔會返唔到嚟？其實都安全嘅。（會唔會陪女友跑？）可以試吓培養呢個興趣，我以前都跑過十公里㗎！」



談到劇集進入尾聲，Tony表示感謝觀眾對其角色的憎恨，預告日內劇情更乞人憎，問到可會與演員們一起睇結局？他說：「應該會，到時張衞健都會出席，我驚我到時會喊，因為唔捨得，都諗過唔去就匿埋屋企喊。」



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