直擊師奶一面！雨僑獲羅力威傳授獨特練歌法

久未公開演唱的藝人雨僑早前獲邀到酒店獻唱，台下觀眾聽得非常入迷，更興奮到要上台與她合唱，雨僑亦親民地與觀眾一起高歌。藝人出席活動和表演都經過悉心打扮，但雨僑就被同事「踢爆」，為她拍攝了一輯「闖入雨僑屋企」的短片，直擊她出Show前師奶一面，在家素顏執屋的樣子！原來雨僑工作前無論幾趕時間都要煲飯食，而且師奶仔上身，介紹自己喜歡的日本米和飯素，可是飯素倒極也倒不出來，在旁的老公羅力威取笑她說：「買咗好多年喇喎！」還指着餅乾，叫Ava：「夾啲餸先啦！」



被窩中練歌



此外，雨僑在家中原來有獨特的練歌方法，短片所見，她執屋期間突然不見了，原來是蓋着被，在被窩中練歌，非常有趣！她笑說：「呢個係我老公介紹嘅練歌方法！」有化妝達人之稱的雨僑，雖然邊罵同事阻礙她化妝，但同時忍不住Blogger上身，為大家介紹好用的眼線產品。



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