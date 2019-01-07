男閨蜜爆料　張雨綺曾轉帳800萬給袁巴元

內地女星張雨綺和富商前夫袁巴元的感情轇轕沒完沒了，昨日男方揭前妻與剛相識的男子開房，女方又反咬對方為爭撫養權而抹黑她，更公開向前夫追討幾千萬人民幣欠債。昨晚某雜誌時裝總監余淩遠發文自稱是張雨綺男閨蜜，並鬧爆袁巴元：「大哥你說她出軌你到底有甚麼證據啊？」更爆料指張雨綺曾轉帳800萬給袁巴元，而男方至今未還。



余淩遠在文中力撐張雨綺，並指所有事都是袁巴元自己捅出來的，罵道：「現在開始裝無辜？你捅出來的時候怎麼沒想到自己還有兩個孩子啊！當初不是對撫養權說放手就放手了嗎，今天又來裝好人了，到底是個男人嗎？夫妻之間的事兒誰沒個對錯？有必要搞得這麼丟人現眼嗎？到底是為了啥？你自己心裏明白不？」



余淩遠又指袁巴元並沒有給撫養費，並爆他仍欠張雨綺錢：「她給您轉的800萬就不還了嗎？要不要把帳戶資訊打給你啊，不如你公開說一下你甚麼時候可以給錢。大哥你說她出軌你到底有甚麼證據啊？」



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