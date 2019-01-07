曾申請破產　朴寶劍勁擦得從來唔節食

由韓星宋慧喬與朴寶劍主演的tvN熱播劇《男朋友》，現已登陸「黃Viu煲劇平台」，更連續多星期高踞黃Viu人氣劇冠軍，深受觀眾支持。而《男朋友》劇情進入白熱化階段，下半部虐心情節正式展開！日前講到朴寶劍被舊同學抹黑，指他得到宋慧喬芳心後，密謀成為童話集團的老闆，宋慧喬因為心痛對方而想分手，可是二人冷靜下來才發現心裏只有彼此，最後更發展到二人在老地方碰面，此時朴寶劍說：「若波浪是大海的事，那麼，思念你就是我的事了。」令一眾女劇迷即時心心眼！



而朴寶劍靚仔純品有禮貌一直為人所共知，而今日就將為一眾準朴太太們，公開五個朴寶劍拍攝《男朋友》前的小秘密！



1. 勁擦得 又名「飯寶劍」

朴寶劍初出道時身材瘦削，網傳身高1.82米的他只有143磅！不過有別於無時無刻都在減肥節食的韓星，大胃王朴寶劍卻從不節食，自爆肚餓時曾一口氣吞下3個漢堡包及5塊pizza，早前他到台灣舉行粉絲見面會時，面對珍珠奶茶、鹹酥雞等當地名物時，更忍不住直接在台上開餐，是名副其實的吃貨，因而被粉絲以姓氏諧音戲稱為「飯寶劍」，而他亦是即食飯代言人，簡直是寓工作於愛好呢！



2. 每日必做的一件事

朴寶劍受父親影響，自小養成寫日記的習慣，在2018年年初播出的綜藝節目中，他就透露無論多晚回家，都會堅持寫日記，他相信藉著記錄的過程中，可以反省和檢視有沒有做錯的事，時刻警醒自己不要重覆犯錯。他亦曾於訪問中透露，喜歡把工作行程和計劃寫下，有時更會把好吃的餐廳或笑話記錄在內，日記內容相當豐富呢！



3. 形象健康 緋聞煲水居多

入行7年多的朴寶劍過往鮮有傳出緋聞，不過他在前年就曾離奇爆出婚訊，2016年初朴寶劍與女星張娜拉合拍韓劇，曾爆出拍拖傳聞，翌年更有網民聲稱見到二人在清潭洞行婚紗店，因此傳出婚訊，最後要朴寶劍出面否認。而朴寶劍亦曾與女團Red Velvet成員Irene及女星金裕貞合作，因而傳出緋聞，不過兩單緋聞都屬煲水新聞。



4. 鍾情「李」姓女子

朴寶劍曾多次被問到圈中理想型，他曾指女星李延喜、李清娥及李孝利便是其理想對象，至於擇偶條件，他就希望另一半既可以像媽媽一樣懂得照顧別人，又可以像朋友般自然相處。



5. 孭起頭家 21歲申請破產

朴寶劍在《男朋友》飾演生於普通家庭的平凡男子，而現實中的朴寶劍亦非名門出身，更曾代父還債而申請破產。朴寶劍的父親早年曾貸款3億韓元（約213萬港元）用作公司周轉，連利息合共8億韓圜（約570萬港元）。當時年僅15歲的朴寶劍在不知情下成為擔保人，最後朴父生意失敗，無力償還債務，貸款公司轉而向朴寶劍追討債項，朴寶劍最終在2014年12月向法院申請破產，這件事亦對他影響深遠，一直心痛父親的壓力，更曾在節目上落淚。