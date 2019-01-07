被薛家燕追問姻緣　薛凱琪尷尬唔識答

藝人薛家燕、薛凱琪、黃致豪、傅嘉莉與堪輿學家李丞責在西貢拍攝無綫賀年節目《新春開運王》。薛家燕指聽聞今年旺木，她笑稱與「妹妹」薛凱琪也會很旺。薛家燕指師傅贈言今年會更旺及驛馬星動，她除了到內地、星馬、美加巡迴演出，還會到非洲做義工。



擺囡囡同王梓軒緋聞上枱



薛家燕被問到可希望抱孫？她笑說：「冇咁快，佢哋有自己嘅計劃，呢啲嘢唔催得，我諗下年啦。」可希望女兒石佑珊快點出嫁？她笑說：「師傅話唔使幫佢買桃花，減少佢嘅工作就得，即係減少我嘅工作。但係王梓軒今年好多工作喎，我意思係珊珊係佢經理人吖嘛，哈哈。」



被薛家燕追問姻緣



薛凱琪獲贈言桃花旺，她認為做藝人要有桃花運，因代表有觀眾緣，愛情方面她則希望有姻緣。薛家燕則笑問還未遇到嗎？薛凱琪笑說：「我即刻唔識點答，慢慢，順其自然。」薛家燕提點不要太高要求，㨂男人最重要是對方有責任心。薛凱琪則說：「你同我Daddy講嘅一樣，同埋最緊要專一。」薛凱琪去年拍了不少內地真人騷及綜藝節目，她覺得工作能帶給別人快樂是一種功德，今年希望能夠同時推出粵語及國語EP，滿足樂迷。薛家燕則笑說：「你講得好啱，所以我都係功德無量。」