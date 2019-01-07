賴冠霖ig破40萬粉絲　Wanna One解散騷炒貴100倍

韓國限定男團Wanna One的合約於12月31日屆滿，他們將於本月24至27日在首爾舉行四場解散騷，而最近在門票交易網站就出席炒賣門票的情況，原價108,000至119,000韓圜（約769至847港元）的門票，被炒至1,300萬韓圜（約92,600港元），足足炒貴100倍，相當誇張，而事務所日前已透過社交網表示禁止一切轉售門票的行為，呼籲大家不要透過其他途徑購買門票，並叫大家向主辦舉報所有不法的炒賣行為。



另外，Wanna One的台灣成員賴冠霖將於明日出發往北京，將在內地拍攝雜誌及綜藝節目後返韓，而他於今日開通官方Instagram，短短7小時已有超過40萬粉絲關注，他上載兩張新照，並用中、韓及英文發文跟粉絲打招呼：「大家有好好跨年嗎？2018年發生了很多事情，好事壞事等，這些事成了我人生難能可貴的經驗，但是都已是過去式了。各位，2019年是一個真正的開始，我賴冠霖將會戰勝任何一切的難題，但我知道我將不會孤軍奮戰，一起加油吧！」