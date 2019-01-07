2018年大豐收！馬德鐘獲送10圍酒賀攞視帝

藝人馬德鐘、張曦雯、劉佩玥、陳瀅、何廣沛與無綫高層曾勵珍等，在尖沙咀筵開八席為劇集《跳躍生命線》舉行慶功宴，慶祝劇集在台慶頒獎禮成為大贏家囊括七個獎項，包括「最佳劇集」、「最佳男主角」、「飛躍進步男藝員」等。馬德鐘指今晚可說是他請客，因有朋友贊助，他說：「朋友每年都講話攞獎就送兩圍畀我慶祝，講咗好多年都攞唔到，今年終於攞到視帝，劇集又勇奪最佳劇集，所以朋友就話送10圍賀我。」他又直言最好的禮物就是於2018年大豐收。問到《跳》會否開拍續集，他說：「未具體傾，睇公司安排。（今年再拍無綫劇？）都未有具體方向，最重要係睇劇本同時間。」



講到馬德鐘近日缺席慈善步行，他表示因患上感冒，他說：「普通感冒，唔係流感，自己好番好多，但係反而傳染咗畀太太同個仔，佢哋喺屋企休養。」他還指未有時間休息，因隨後要到大陸為劇集埋尾，新年則會陪兒子返澳洲開學趁機休息。



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