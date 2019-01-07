前夫認衝動爆料！經理人否認張雨綺婚內出軌

內地女星張雨綺和商人前夫袁巴元昨日在網上隔空開火，袁巴元先指張雨綺「婚內出軌」，和剛相識不久的男子在上海的酒店密會，兼爆女方有臭狐！而張雨綺就立刻反擊，指袁巴元為爭撫養權而抹黑，更公開追討幾千萬人民幣欠債。



身為張雨綺的經理人楊天真，表示已跟袁巴元通電，指袁巴元承認是一時衝動下向傳媒進行對談，當時是「沒有概念這是一個採訪」，又說：「關於報道中提到的婚內出軌、巴黎旅行和上海開房一系列張雨綺的指控都是袁巴元單方面的認知，我代表張小姐告知大眾，這些事情從未發生。如有需要，可以查調張小姐出入境紀錄。」、「情侶之間的不同認知確實是導致感情破裂的核心原因，信任不在，誤會重重，無力解釋。但鬧到大眾面前確實不得體，抱歉這幾天讓大家看笑話了。」她更言和袁巴元已達成共識，張雨綺和袁巴元不會再就此事在公眾平台上騷擾大家。



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