【年賺百萬】搵啱風水樓！何佩瑜擺陣谷運

現年29歲的女星何佩瑜（Jeana）入行8年，起初走性感路線，但卻星途平淡，至上年轉戰簽約英皇旗下，並下定決心洗掉以往性感形象，而英皇方面亦不斷給予機會，安排她於電影演出。結果，Jeana密食當三番，一部接一部，加盟不足一年已賺過百萬，認真賺到笑！



銀彈充足的她當然想繼續催旺，由於篤信風水，以往租住的居所均夾晒八字，之前她亦曾搬過幾次屋，但兜兜轉轉最終發現港島才是其福地，故幾個月前已四出搵樓，最終敲定港島南區某個大型屋苑，奈何樓價仍然貴到癲，Jeana不欲當樓奴，決定先繼續租樓，待儲厚個底才重搥出擊！Jeana結果左揀右揀終搵到個夾自己命格的風水樓，即火速扑搥，並趁早前完成新片，擇好吉日遷入新居。



日前東網發現她現身屋苑商場，孭住數萬元名牌手袋的她一面富態，首先走入家電店睇抽濕機，期間見她與在場職員對話，最後不出15分鐘便花了幾千港元買下，並安排稍後送貨。只見Jeana手拿一張收據步出，及後便到旁邊的家品店繼續掃貨，不消一會又買了大袋清潔用品，接着便步行返新居。見她熟悉地按密碼進入大堂，並與在場保安熱情打招呼。沒料Jeana上樓沒多久又再出動，驅車直出銅鑼灣會合助手，便走到商場一間賣天然水晶的舖頭，甫一入內即左𥄫右𥄫，起初拿起催愛情運的粉紅水晶研究，但似乎興趣不大，之後又拿起一個綠水晶陣，聽取店員指綠水晶可催事業運及財富，Jeana聽後即雙眼發光說：「我好需要喎！」及後，她又對門口一座水晶山深感興趣，不斷向店員問長問短，而店員也細心回答，看來Jeana似乎要於新居擺個水間風水陣催事業運。



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