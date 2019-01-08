拍拖半年！尹子維為徐冬冬聲譽認愛

去年十一月在微博自爆有戀情的內地女星徐冬冬，一直未有公開男友身份，只是透露對方是男星，並不時在微博放閃，寫下拍拖期間的甜蜜趣事。直至日前在北京機場被野生捕獲，被發現挽着男星尹子維手臂，男友身份迅即曝光！



相約甜蜜撐枱腳



戀情曝光後，尹子維和徐冬冬昨晚在內地工作後，相約甜蜜撐枱腳，一邊打邊爐，一邊打情罵俏，期間更把玩店內的飾物合照。尹子維接受東網訪問，坦認和徐冬冬拍拖半年，更言今次承認戀情，是不想外間胡亂猜測而影響女友的聲譽！



對女友讚不絕口



尹子維以短訊回覆東網時，對女友讚不絕口：「我們合作兩次後認識變成好朋友的，在做朋友過程中，發覺冬冬很多優點。除了看到她刻苦的工作為家人付出，還發現她真實的為身邊朋友着想。在我們這行業能堅持靠自己努力上升、而還能保持樂觀的態度對人對事，真的很難得。」



「我們會好好往前走」



他續說：「我從欣賞她，慢慢的我們走到一起了。我們也算戀愛得很理性的。之前我從來沒有公開講過我私人的關係，這次我不希望大家亂猜我們怎麼回事，對女方名譽受損害，接下來我們會好好往前走，享受我們的過程。」至於徐冬冬則指之前已在微博「報喜」並回應過，所以不再重複，讓男友回應便可以了。



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