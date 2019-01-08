唔止係朋友　嚴崇天「BB」出世Aka有份？

前主播嚴崇天推出首本小說作品，為新書舉行簽名會，新書封面由Super Girls成員Aka操刀繪畫，而圈中不少好友如鄧健泓夫婦、吳日言、黃芷晴、邵音音等多位藝人朋友都來撐場。講到獲Aka「出手」畫封面，Aka稱二人相識廿載，是她人生最好的朋友。嚴崇天謂當知道出書就想到請她畫封面：「佢畫畫好靚，係藝人中畫畫最靚，所以都叫佢開畫展等人知道。」在旁的Aka即言：「開到畫展都係多得佢，係佢叫我開，咁我就同公司講，點知公司真係幫我搞。」而她又謂最記得幾年前患上玫瑰痤瘡心情低落，她致電嚴崇天訴苦，對方即飛的士陪伴傾足成晚。



至於嚴崇天稱還要感謝馮寶寶，她內部認購20本書，因她不在香港所以未能出席，另外邵音音亦買了50本：「佢畀咗張5,000蚊支票畀我買書，好多謝大家嘅支持。」他稱其實這本小說十年前已構思，已寫了開頭，但人有墮性，所以遲遲未有完成，直至半年前再的起心肝去寫，現感覺真的似自己BB出世一樣。



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