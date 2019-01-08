東方日報C1：GaGa金球倒灶捧歌曲安慰獎

百變天后Lady GaGa與男星畢利谷巴（Bradley Cooper）主演的音樂電影《星夢情深》（A Star is Born），在《第76屆金球獎頒獎禮》中大熱倒灶，角逐影后的GaGa最終輸給老戲骨格蓮高絲（Glenn Close），只捧走最佳原創歌曲，算是執番個彩！



頒獎禮於香港時間周一在美國洛杉磯舉行，《星夢情深》獲劇情組電影5個提名，最後只憑《Shallow》奪最佳原創歌曲，GaGa上台時向拍檔畢利致意：「我愛你畢利谷巴！」而最佳女主角由格蓮爆冷奪得，表現錯愕的她擘大口行上台，途中與GaGa握手，GaGa則獲未婚夫Christian Carino搭膊頭安慰。格蓮致詞時多謝其他提名人，稱呼她們為「姊妹」，又喊住指電影教曉她女性要實踐自我和追尋夢想：「我9月就做足演員45年，諗唔到有更美滿嘅人生！」



阿方素膺最佳導演



畢利亦失落影帝及最佳導演殊榮，結果Queen樂隊傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）飾演已故主音Freddie Mercury的男星Rami Malek勇奪影帝，他致詞時自言心跳加速，笑言之後會「擒」一眾演員，跟他們擁抱慶祝，亦不忘多謝在場的兩名Queen成員及「美麗的男人」Freddie。《波》片同時撼低《星》捧走最佳電影。阿方素古朗（Alfonso Cuaron）則憑自傳電影《羅馬》（Roma）奪最佳導演與最佳外語片，他兩次用西班牙話多謝故鄉墨西哥。



頒獎禮大贏家是真人真事改編的《綠簿旅友》（Green Book），掃走喜劇／歌舞片組最佳電影、男配角與劇本。導演彼得法拉利（Peter Farrelly）多謝出爐男配角Mahershala Ali與拍檔域高摩添臣（Viggo Mortensen）成就電影，長氣的他在「趕人」音樂響起時，揮手叫停音樂，再宣揚片中種族共融的主題：「我哋生活喺撕裂嘅時代，甚至比以前嚴重，呢個故事係畀大家啟發，要去溝通，唔好以貌取人。」



Olivia爆粗謝拍檔



威尼斯影后Olivia Colman就憑英國宮鬥片《爭寵》（The Favourite）以大熱姿態封喜劇／歌舞片組影后，她風趣多謝同桌的「八婆」拍檔，又忍不住爆粗：「我好興奮呀！我好X開心！」而喜劇／歌舞片組影帝則由基斯頓比爾（Christian Bale）憑《為副不仁》（Vice）奪得。



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