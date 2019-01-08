怕咗舞台劇？惠英紅嫌時間長：麻麻地好玩

影后惠英紅、演員滕麗名、辛偉強、導演張之珏等為舞台劇《玻璃動物園》舉行慶功宴。惠英紅指完成舞台劇演出後感覺很輕鬆，好像放下一個大包袱，但最尾一場也感覺不捨，尤其是她們四位演員十分合拍，希望將來有好劇本能再合作。



紅姐被問到演舞台劇感受時，她笑說：「麻麻地好玩，時間縮短啲就好，因為用3個月時間去做九場，長時間太長。（驚咗？）如果下次有好劇本，要預多啲時間，呢兩個半月飛咗好多地方，綵排完又飛，下次安排鬆動啲，可能會享受啲。」紅姐近日透露出現聲帶肌肉疲勞問題，她指接受針灸及每日用鹽水漱口，聲帶已沒大礙。



而滕麗名被問演舞台劇辛苦嗎﹖她笑說：「除咗拍《愛．回家之開心速遞》仲要疊住拍《廉政行動2019》，加埋舞台劇真係好辛苦，個人好真係好似精神分裂咁。但係最辛苦係紅姐嗌到聲嘶力竭，我自己到咁谷到『痰火核（頸部小硬塊）』出晒，去咗睇醫生食咗抗生素應該冇事，仲有紅姐啲湯水呢。」



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