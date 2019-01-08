【學嘢啦】項明生醒你日本住平啲貼士

旅遊達人項明生（James）和黃芳雯（Paula）於香港開電視節目《明治憑甚麼》中，以明治維新150周年之路為主題，帶大家認識古今的歴史印記。James及Paula今次到訪北海道，介紹當地最早開發的函館，還前往了充滿異國情調的《情書》浪漫之地小樽，再去余市蒸餾所飲排世界第一名的日本威士忌。



兩人一大清早來到海鮮市場，項明生說：「要吃到又平又靚的海鮮，就要清晨五時到市場，客人揀選海鮮後，可交給人加工再進食。」另外，小樽河食堂是個放題倉庫，早在昭和時代已建成，在這裏還可以還吃到「一泊二食」。



講到民宿和酒店收費較平，原來當中是有竅門的。項明生解說一般人習慣以英文登入國際旅遊網站，但日本如以日文登入網站，所提供民宿及酒店價錢，與國際旅遊網站所提供的價錢會有落差，因此以日文登入相對地較為便宜。



此外，項明生又帶黄芳雯到小樽貴賓館，他說：「這賓館亦是青山留吉（漁業富戶）興建，他有『飛魚大王』之稱，富甲一方。青山留吉採用傳統和風建築興建豪宅，由於他富有，其兒子在旁起了青山別墅，可是還不及其17歲孫女揮霍，以當時35萬日元（約2萬7千港元）興建了小樽貴賓廳。」項明生說成功需父幹，而黄芳雯則說：「富不過三代。」



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