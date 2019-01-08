集Like摑馬炭！楊秀惠誓為「大帥哥」報仇

無綫劇集《大帥哥》邁入結局篇，「馬炭」洪永城黑化之後奸到噴汁，睇到成班觀眾咬牙切齒，而「大帥哥」張衞健身邊嘅3位女人就決定為愛郎報仇！「艾妞」楊秀惠上載一張合照，見「沅婉」蔡思貝、「天嬌」譚凱琪、「艾妞」齊齊圍住「馬炭」，三個人仲舉起隻手作勢要摑洪永城，而洪永城個樣就驚到乸埋一舊。楊秀惠留言：「#馬炭 話如果 #艾妞 、#章沅婉 和 #天嬌 呢張相嘅post加埋有5萬個likes，佢就Live直播俾（畀）我哋掌摑佢，為大帥哥報仇 諗得過諗得過😁 #馬炭大哥你係覺得5萬個likes對我哋來講係好難嗎？#請問你係睇小我哋三個嗎 #想睇直播就like啦 #你哋如果諗到其他懲罰Tamama嘅方法就請留言吧 😁😁 #大帥哥」



之後洪永城轉發張相，仲寸爆回應話：「我就覺得好難喇。」網民即刻幫三位「姨太」反擊，指佢哋依家人氣爆燈，仲有人話要叫齊身邊人去Like楊秀惠張相，叫「馬炭」記得找數之餘，仲提醒慘成槍下亡魂嘅「天嬌」要摑多佢幾巴！