拜年攞錢？酒井被內地網民臭罵是國際乞丐

47歲日本女星酒井法子2009年涉吸毒被捕後，在日本的演藝事業急速玩完，近年積極向中國巿場發展，希望找到生機，他除了開微博之外，又出席宣傳活動搵人仔。不過她日前在微博向粉絲攞錢，就惹起內地網民狂轟。



本月7號晚上，酒井法子在其微博貼文：「感謝大家去年對我的厚愛，今年也請大家多多關照。」下方有支付寶和銀聯卡的支付連結，該連結是官方會員俱樂部的付費網站，由於內文未有詳述為何付費，網民便聯想到她是以拜年的名義公開乞討。事件引起網民震怒及罵她太直接，大罵她不要臉，之後「酒井法子在線乞討」的關鍵字成為微博熱搜前10名，而網民更將吸毒舊事找出來討論。一時間，酒井法子多年來經營的大好形象重挫。其實酒井過往在微博甫文後，都會在文章附上付款連結，中國網民怒斥「發文就是在乞討」，揚言要抵制她。



酒井方面亦發現內地網民的怒火，今早已將該甫文及相關付款連結等已刪除，而酒井就「在線乞討」一事在微博發文致歉，表示微博是由日本粉絲網營運公司代為管理，照搬並推廣了日本的會員付費制fanclub模式，導致中國朋友們產生誤解和質疑，今後會參考大家提出的建議加強管理和改進，希望大家能一如過往支持她。雖然酒井已表示歉意，但內地網民不賣賬，繼續在網上罵她是「國際乞丐」，並指「她在日本混不下去來中國」？「不歡迎毒蟲」到中國。



