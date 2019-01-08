網絡爆紅　金球獎攝石人「水女郎」被起底！

金球獎頒獎禮已經落幕，不過紅地氈上其中一個礦泉水宣傳女郎，卻因為靚樣與勁識搶鏡攝埋明星後面入鏡頭，「老是常出現」，在網絡爆紅！網民對她起底，原來她是31歲加拿大女模Kelleth Cuthbert，有社工學位，做過精神病與成癮者輔導。不過她已經名花有主，老公是一名攝影師。



Kelleth受訪時，坦承自己每次攝位都經過精心計算，就好角度，因此效果才會好，認真對品牌盡忠職守！不過她對自己網絡爆紅也感到意外，表示：「有幾個人同我講，話我網絡瘋傳，我諗因為我喺一啲相嘅背景有出現。我趁得閒時得電話畀媽咪，佢一聽電話已經係咁笑。我父母都唔係好潮嘅人，所以連佢哋都知道，都真係幾爆。」



礦泉水品牌亦在社交網站Instagram官方戶口「頒獎」給好員工Kelleth，指她是「每張照片的最佳女配角」。



網友亦大肆惡搞改圖，將Kelleth加進不同電影與電視劇場景，例如恐怖片《閃靈》（The Shining）孖妹女鬼旁邊，以及Netflix新劇《蒙上你的眼》（Bird Box）中珊迪娜布洛（Sandra Bullock）在海中逃生時她也浸在海中，非常搞笑！