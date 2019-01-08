方便自出自入！關智斌為「女友」申請住客證

藝人關智斌（Kenny）出席機動戰士活動，自言是玩具迷的他大爆敗家事：「以前同啲藝人朋友一出糧，佢哋就都買衫買袋，我就去買玩具，十幾年嚟都買咗6位數。」



「上嚟要5分鐘前通知我」



提到鄭希怡讚其寓所的Gym house靚，Kenny表示因而為她申請住客證，方便她自出自入，連保安都誤會鄭希怡是其女友。他直言好信朋友，所以不介意公開其大門密碼，不過事先聲明：「上嚟要5分鐘前通知我，畀我着番條面褲，因為我喺屋企着底褲通屋走。（如朋友亂闖可感不便？）怕咩，我近乎全裸，所有同事都睇過，佢哋幫我換衫，我嘅身體係屬於大家。」還自爆很低能，竟然忘了自己將大門密碼2008寫在告示版，拍了片出街，知道Fans發覺後即改密碼，現寫在記事簿上怕自己大頭蝦會忘記。



唔使北上想去日本



近年主力北上賺人仔的他，稱暫時不用返內地：「可能受內地稅務影響，橫店好多劇都停咗，本來我去年12月要開劇，依家延遲到今年3月。」問工作可受影響？他直言：「對我冇乜影響，最大影響係要諗去邊度玩囉，去年我只係去咗3次日本，嚟緊都想再去，或者一個人去，去日本唔使約，一定撞到朋友。（一個人去唔怕危險？）唔怕。（你係神州第一美男子喎？）畀人捉去歌舞藝町呀？或者我可以（喺嗰度）搵好多啦。」



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