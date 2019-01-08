《蝶影》16場圓滿落幕　阿刨：多謝華光師傅

相隔26年再演《蝶影紅梨記》，龍劍笙（阿刨）盡顯其超凡技藝、大師風範，傾倒萬千觀眾。16埸演出倏然而過，壓軸之夜，戲迷蜂湧台前向偶像致以最高敬意，戀戀不捨、久久不散，熱切期待不久將來偶像再展舞台風采。粵劇前輩譚倩紅衷心表示，以阿刨今時今日的狀態，應該可以再做十年！



為是次演出傾盡心力的阿刨非常感謝各方支持鼓勵，坦言每一場都是挑戰，對精神和體力的考驗，由接演排練到正式演出，承受壓力着實不輕，因為要給予觀眾最好的表現，不能讓他們失望，也是對粵劇對自己的責任。演出完畢，台前幕後人員紛紛向刨姐致謝，謙厚的她再三強調一句：「多謝華光師傅！」



新娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵說，1992年3月1日在沙田大會堂上演《蝶影紅梨記》，距今26年，今次共演16場，最後一場又是1月6曰，竟巧合地都和「6」有關，所謂六六無窮，當中是否有玄機？希望2019年大家都長長久久，幸福永久。



丘亞葵在慶功宴上提及個人對粵劇發展的期望，尤其着重粵劇改革，這是半個世紀以來，不少前輩提倡、嘗試、運用的成果，他這些年一直對粵劇有夢想有抱負，希望能承先啓後，繼往開來，只是限於能力及環境因素，不容易見到成績，但他仍有一顆熾熱的心；而他亦甚為尊敬阿刨，其敬業樂業精神及謙厚待人態度不在話下，更有極高藝術修養，《蝶影紅梨記》中「路滑青苔」一場戲，阿刨一跌一起、屈膝而上，流麗優美，環顧梨園還真不是好多人能夠做得到。



出席慶功宴的還有前輩紅伶、劇團藝術指導任冰兒，各人爭先向細女姐問好並即時合照。

