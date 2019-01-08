正佗B住院　圭賢小提琴家胞姊自爆長期被恐嚇

韓國人氣男團Super Junior的成員圭賢正以公益兵身份服役，他將於今年5月退伍，而他的胞姊曹雅拉是一名已婚的小提琴家，最近透過Instagram（ig）透露三年間都被私生飯（狂迷）恐嚇，令她長期處於恐懼之中。



曹雅拉近日在ig上載聊天程式截圖及電話紀錄，她指即使自己改了電話號碼，該名私生飯仍有辦法找到她的新電話號碼，並會發短訊及打電話給她，向她放送「跟我交往吧」等訊息，而私生飯更曾偷拍曹雅拉，又曾跟蹤她的爸爸及入侵她的手機，向圭賢的家人發送死亡恐嚇，曹雅拉在ig表示：「他在這三年間跟蹤和恐嚇我和圭賢，還有我的父母，即使封鎖了他的社交網帳號，但他仍是用另一個帳號繼續騷擾我。」



而曹雅拉在ig自爆被跟蹤後，該私生飯就在ig上載恐嚇文章：「如果你不刪除你上載的東西，我就會公開你的電話號碼。」、「我會去你的家。」之後就在ig公開曹雅拉的手機號碼，更上載𠝹手的照片恐嚇曹雅拉及網民。



據指曹雅拉現時正在懷孕，並正住在醫院，因為長期被恐嚇而受到困擾，而圭賢所屬的事務所與韓媒通話時就表示：「我們會全力協助圭賢的家人解決這件事。」