拒談張振朗拍拖　胡定欣望今年有新開始

藝人胡定欣與林淑敏現身代言的維特健靈25周年紀念酒會，定欣表示已代言五年，是其工作及健康上的後盾，她指除了自己外，身邊人也受惠，她表示：「啲朋友或者同事有病都會打嚟問我食邊隻產品好。」講到工作，她稱過幾個月才開工，現時接外面的工作搵真銀，希望豬年可以豬籠入水。問到會否趁空檔出外旅遊？她坦言：「我2018年上半年大部分時間都係出埠工作，希望2019年有個新開始，唔好話賺幾多錢，而係追求質素，我上年都有好多新嘗試，又拍電影同舞台劇，希望2019年可以有突破，試啲未試過嘅嘢。（試吓結婚？）順其自然。」對於前緋聞男友張振朗被爆拍拖，她避而不談：「都係講番今日活動嘅嘢。」



另外，問到剛奪得最佳女配角的林淑敏，是否接了不少廣告賺到豬籠入水？她笑言：「可以再多啲廣告，2018年真係大豐收，係入行以來最好，好好彩遇到好角色。不過健康最重要，冇健康，再多嘅工作機會都把握唔到，所以我好感謝品牌，今日係我申請要嚟參加。我喺2011年病（患上乳癌）嘅時候，都有食緊品牌產品，品牌就打畀我問我有冇興趣試，同埋叫我做代言人，我心諗做咗代言人就唔使花錢買。我覺得自己真係好好彩，可以接到咁多工作。（依家個病係咪完全康復？）依家完全好番晒，會keep住半年檢查一次，so far都OK！上年六月檢查完好好，冇問題！」



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