演女女吻！低V謝安琪同仔仔傾性向問題

歌手謝安琪（Kay）出席護膚品牌活動，穿白色低V長裙的她明艷照人，相當吸睛。問為何性感上陣？她說：「係公司形象團隊揀畀我嘅，都好啱今日嘅主題。（平時黑衫多？）因為今日終於單頭出嚟。（性感多啲酬勞？）梗係唔係啦，適合今日嘅場合。（再性感啲都得？）睇場合，我自己唔刻意性感，睇好唔好睇。」問到老公張繼聰接受她性感？她說：「佢仲性感啦，佢着衫都好性感，有時着到啲衫好迫都唔錯。（佢唔干涉你性感？）我哋好少干涉對方工作同評論衣着。」提到日前他們一家四口去街，她說：「係呀，呢幾日終於覆完大家嘅祝賀，終於有時間同小朋友玩。（農曆新年會唔會都去玩？）會出埠呀，應該去啲東南亞熱帶地方，因為我哋成個人出動好多行李，咁樣可以帶少啲褸。」



開明媽媽



講到在新歌《沐春風》入面與舞台劇女演員韋羅莎（Rosa）錫錫，問仔仔睇完MV後可會有性向疑問？她說：「小朋友佢知道我嘅工作需要，佢有視野，好欣賞佢，佢細個就識欣賞唔同嘅藝術作品，對感情嘅嘢佢暫時好奇，但未講到咁深入，如果佢想知多啲男女或其他嘢，我都幾開明，好多討論，唔覺得拍個MV會震驚佢嘅世界，佢接受能力好高，會用好多方法理解，性格開明。（會教佢呢方面？）我哋有傾，日常生活會遇到性取向嘅問題，有人會選擇唔同嘅伴侶，佢咁細個就未講到自己，我哋家庭模式都畀咗穩健基礎佢理解。」問到老公可接受到她與女生錫錫？她說：「佢冇嘢㗎，佢畀好大自由度我嘅工作，我哋同Rosa都識咗好多年，好熟，唔會介意，我哋都鍾意出嚟個效果。」



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