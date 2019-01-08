失婚冇陰影！黃心美激讚細10年百億男友

36歲的藝人黃心美最近被揭男友是大生銀行家族後人馬清偉的大仔馬桂烽，今日心美身穿紅色Tube Dress為植髮活動擔任大會司儀，她接受訪問時表現緊張，與男友有關的問題都答得相當避忌。



拍拖冇壓力



對於男友被起底，她坦言：「我一直都公開有拍拖，因為我覺得安全感唔止女仔需要，都要畀安全感另一半。佢係圈外人，唔想影響佢嘅工作同生活。（會唔會因為被公開身份而壓力大咗？）冇壓力，拍拖好正常，係光明正大，唔係偷唔係搶，唔係做咩犯法嘢。（拍咗幾耐？）唔話你知。（點識？）唔講。兩個人嘅事，我哋知就夠喇，我做呢行，好多嘢已經要剖開個肚皮畀人睇。（見過對方家人未？）唔話你知。（想保護戀情？）係咪做呢都會想保護感情。」



結婚隨緣



講到年紀比男友大10年，大家會唔會有距離？心美表示：「拍拖最重要係開心同舒服，關係係一對一，其他嘢唔重要。（拍拖好開心？）開心。（傳你就快做百億新抱？）係你哋寫，我冇深入睇報道，結婚隨緣，個天好好會安排。（前一段婚姻失敗，會唔會令你對結婚恐懼？）唔會，一切隨緣。（男友今年26歲，結婚嚟講係咪比較細？）一切隨緣，個天唔係淨係幫我安排，個個都有時間表，上天會安排適當時候做乜。（拍拖前知唔知對方身份？）唔講。（覺得男友邊方面最吸引你？）非常孝順父母、愛錫小動物、心地善良、對我好好。」



同男友去旅行勁開心



至於問到農曆新年會否到男友家中拜年或一齊外遊，她稱仍未知，新年前還有十個司儀工作，她透露滿約ViuTV後，現正自由身，十分享受現時生活。她說：「我依家多咗時間學唔同嘢，搵咗私人健身教練，又學空中瑜伽。（男友同你一齊做運動？）唔答。（男友叫你唔好答？）好多嘢都回應唔到。（兩個人拍拖有乜節目？）都係一般情侶會做嘅嘢，拍拖、睇戲、食飯、去旅行，你哋睇到咩就咩。（家中姊妹有冇咩comment？）冇乜，心穎（黃心穎）都回應咗，佢話只要對我好就得，我都係一樣。」說罷，心美求大家放過她。



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