考慮親子檔拍廣告！胡杏兒最怕囝囝…

藝人胡杏兒出席流感疫苗活動，杏兒在廣告中跟童星有對手戲，她稱對方算乖巧，所以沒有被難倒，但拍攝時間頗長，近10小時。問到會否有興趣跟囝囝一齊拍廣告？她坦言：「有品牌邀請過，都可以考慮，要睇吓咩類型，都係一個紀念，但唔容易，怕小朋友唔聽話會好失禮。（囝囝聽唔聽話？）都算好乖，但佢仲細，如果廣告商有動作要求，佢又做唔到就好大件事。（囝囝對鏡頭敏唔敏感？）佢好似知道有人影佢，佢特登唔望。」



自爆細個怕打針



另外，杏兒講到小時候也怕打針，記得每次打針都會把診所反轉，就算現在人大了，對利器也會有點驚。問到囝囝是否怕打針？杏兒稱對方還小，未知道針是甚麼回事，給他玩具就很容易分心：「最近流感好勁，都會帶佢打流感針。（囝囝有冇試過大病？）佢咁耐都未試過病，傷風感冒都冇，不過最近流感勁，我都少咗帶佢出街，我之前都病咗，怕傳染畀囝囝，所以喺屋企都戴口罩先敢抱佢。」杏兒透露囝囝已15個月，現正努力追第二胎，希望盡快有好消息公布。



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