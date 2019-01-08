怕醜冇戴求婚戒指　倪晨曦計劃做豬年新娘

宅男女神倪晨曦去年除夕，於網上公布金融才俊男友吳先生向她求婚的片段，宣布二人於2018年十月已正式訂婚。今日倪晨曦訂婚後首次出席公開活動，春風滿面的她笑言怕醜，所以沒有戴求婚戒指。問到被求婚時的心情？她說：「我當時唔識反應，太意想不到，好彩求婚後唔使即刻同大家講，因為都唔知點講好，我都花咗好多時間先可以平復番心情。」



家人大讚未婚夫



倪晨曦又表示本來不想太早公開事件：「好驚啲人問細節，我想落實啲嘢先同大家講，不過當我寫2018年回顧時，就發現平時都好多嘢同大家分享，見到段求婚片，好感動，覺得開心事要同大家分享咗先。」她又指已計劃今年年底結婚，會做豬年新娘：「我好懶，依家都未定日子，農曆新年會返多倫多，到時同屋企人商量吓，依家都未知係香港定多倫多擺酒。（屋企人見過未婚夫未？）見過，印象都好好，讚佢乖。」她又指婚後都會繼續工作，因為鍾意周圍飛。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

