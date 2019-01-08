紅館騷加場！鄭伊健嫌貴拒出埠過年

歌手鄭伊健接受電台訪問，為2月24日在紅館的6場個唱宣傳，歌迷特別送上日本清酒和祈福禮物預祝他個唱大賣。而原本演唱會中間會休場一天，最後因反應熱烈而用作加場，伊健表示個唱認真製作都想更多人可欣賞得到，而個唱已構思一Part是很重電影感。



農曆新年豈不會出外旅行？他說：「聖誔節都冇出外，原本諗住排練，但音樂團隊有啲人都有工作，所以我都喺坐喺屋企，今個農曆年都喺香港，試過有年年卅同太太去咗日本過，但就感受唔到新年氣氛，感覺似損失咗啲嘢。」他又稱機票太貴，大家即笑他大把錢？他謂：「係原則性嘅問題，明明係咁多錢，點解嗰個禮拜又貴幾倍，唔抵買囉！（做慳家男？）係唔想浪費，係生活嘅態度。」新年過節可會因個唱而戒口？他說：「都照食，依家健身訓練嘅理論唔同咗以前，可以食足3餐。」不過因個唱就會減少行跑山，和怕打羽毛球會受傷，他謂：「我都有去九龍城街市，都撞過周潤發，反而行山就未撞過佢。」



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