唔着底褲！許廷鏗預告紅館騷上獻「初夜」

歌手許廷鏗（Alfred）接受電台訪問，講到他在頒獎禮上成績不俗，他坦言沒想過攞到叱咤男歌手銀獎，而身邊的工作人員亦激動到落淚，他在台上卻忍着，返回後台後才失控喊。他表示以前未入行時，曾見到陳奕迅和古巨基在台上攞獎，現沒想到輪到自己。而完成頒獎禮後，他就專注籌備將在3月23日舉行的紅館演唱會，在本月10日能優先訂票。他又指宣傳海報幾亮眼，衣着會比平時性感，更預告在紅館騷上不穿底褲。



他笑言：「畀多啲幻想空間大家，想將自己坦蕩蕩嘅心態放上舞台。（咁要望到實。）睇吓有冇激凸？（好期待！）呢個期『袋』真係可圈可點啵！」講到海報感覺，他形容同初夜有點相似。問到是否在床上影？他笑言：「女人就好睇啫！總之大家都會覺得性感嘅，平時我影啲相都好正經，今次就想玩吓，就玩得開心啲，都要多謝林海峰幫我設計同構思，幫我成全呢個『初夜』，紅館坐萬二人，有萬二見證我『初夜』。」



至於個唱即將售票，問到其牙醫診所可接受客人預訂門票？他謂：「啲護士都有問我關於啲飛，佢哋關心啲飛多過我啲Booking！客人都有問我係咪開騷，佢哋主動問，我都有答人，但診所入面就唔可以做宣傳嘅。」



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