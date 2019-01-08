【傳月租19萬】張敬軒帶你參觀2,700呎古宅

歌手張敬軒（軒仔）為無綫拍攝嘅音樂特輯《軒仔與他的產地》前日（6日）首播，節目中除咗重遊軒仔嘅出生地廣州舊居同成長嘅地方外，佢位於香港薄扶林嘅2,700呎百年大宅亦曝光。有指軒仔以月花19萬港元租下呢個二級歷史建築物「玫瑰村」，非常奢華！軒仔知道一眾樂迷等到頸都長，率先喺社交網站上載長達12分鐘嘅影片，帶大家參觀佢屋企，仲以「鄰居第一視角」拍攝，讓大家恍如身置大宅之中！



片中，「煩膠鄰居」以借豉油手段硬闖軒仔屋企，仲扮認錯佢做張繼聰，作為香港樂壇一哥嘅軒仔，就配合地笑言：「係呀，我老婆謝安琪出咗去買餸。」當中除咗有12歲愛犬「妹妹」喺花園驚喜亮相之外，軒仔仲再次表演含餅乾，認真搞笑！佢仲帶鄰居逐一參觀，見到大宅嘅室內設計都係以復古風格為主，周圍擺放多個古董傢俬同擺設，佢仲講笑話係無綫電視城借番來嘅道具，實情全部都係軒仔喺世界各地搜羅番來。



以前軒仔已經住過歷史建築，有指佢喺2013年月花18萬港元租住摩星嶺三級歷史建築文物別墅「福利別墅」，估唔到年紀輕輕嘅佢，對復古情有獨鍾，佢話希望利用自己工作，去讓大家關注歷史文物：「有時對住香港嘅老建築，其實係一種好夾雜嘅心情，例如三級、二級文物，只要業主對發展嘅方向有其他諗法，其實佢哋可以唔需要通過公眾諮詢就可以拆咗去。就算有一日唔係住呢度，起碼呢個地方多咗人關注。」



網民有話兒



Lxxxe Ixxn：放盤上airBnB啦

Taxxxx xxxn：去拿塊餅都要行10分鐘 會唔會餓死

Axxx xo 8xx：吃杯麵都要用銀盤底，現代皇上！

Kxxxxx xxxpi 你真係好偉大！為咗宣場保護文物的重要而開放自己屋企！佩服你！欣賞你！你屋企嘅style係我嘅dream house style！

Nxxxxxe xxxn：你個鄰居係咪Mani（霍汶希）？