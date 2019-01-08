養咗12隻狗？孫佳君爆兩子打爛電視機

藝人孫佳君今晚現身銅鑼灣，出席寵物電影的慈善首映場，問到現時可有飼養寵物？她即搞笑自爆屋企有12隻狗：「養我嗰兩個仔等於養12隻狗，一個14歲、一個10歲，破壞力太強，又冇時停，大仔打籃球有成6呎1吋高，成日同細佬打交，個細又喊，唔養狗啦！（唔怪得你咁Fit啦！）成日都要追住佢哋，又要勞氣好慘！」繼而再爆兩個仔於家中打棒球，「合力」打爛部電視機：「本身以為爆咗1吋冇咩事，一開電視機就冇咗一半畫面，要買過部新。」



唔得閒識男友



問到為何不帶兩個仔過來睇戲？她表示因二人剛開學：「佢哋都好鍾意寵物，都問我點解唔養，我就話『養你哋都好辛苦』，可能等佢哋大個啲先，驚養咗得我照顧。」她續指現時趁有空檔就裝修屋企，希望趕得切於新年之前完工，問到可有分配時間識男朋友？她打趣話：「養寵物都唔得閒，仲拍拖？拍拖同養寵物一樣都係需要時間，同埋搵到啱自己嘅。」



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