同大帥哥學嘢！曹永廉爆張衞健出冧「蕉」

藝人曹永廉（阿廉）有份演出的無綫劇《大帥哥》於本周五（11日）播映大結局，劇情愈來愈緊湊，而劇中飾演大帥哥張衞健（Dicky）身邊的軍師的阿廉，表示跟Dicky相識多年，但合作拍劇還是首次，自言經常在對方身上偷師：「佢腦筋轉得好快，真係冇乜藝人好似佢咁犀利，佢幫自己度對白之餘，仲幫對手度埋，同佢拍劇有好多得着。佢好錫演員，每日都會買一大箱香蕉同零食慰勞大家，如果要數佢缺點，就只有係太認真。」



暫停同老蕭合作



阿廉近年經常跟好兄弟蕭正楠（老蕭）合作拍劇及綜藝節目，兩人不時互窒，令觀眾非常落，之前更得到「最受歡迎電視拍檔」，阿廉指自己並非主動之人，全因對方主動出擊才造就這段友情：「佢每日都會傳短訊畀我，問我今日做乜呀，佢當我係哥哥咁，我又當佢係細佬。我哋都會鬧交，但鬧完又會肯同對方講對唔住，最深刻嗰次係拍《公公出埠》畀佢同黃浩然窒到發火，忍唔住對鏡頭爆粗。」不過，他坦言有感兩人難有火花，故要暫停合作：「拍劇冇所謂，但綜藝要停一停儲吓子彈先，大家都乾塘，怕觀眾會睇到厭。」



自認嚴父易起火



阿廉在演戲上公認是好演員，但作為父親，他自認並非叻爸爸：「我對住小朋友係嚴父，對佢哋唔係咁有耐性，好容易起火。」阿廉的小朋友間中也會出鏡，但他怕影響小朋友學業，不欲他們太多曝光，問到會否想子女繼承衣鉢？他直言：「之前有同仔仔拍過嘢，覺得佢唔係咁適合做呢行，只係小朋友而唔係童星，我想佢讀完書先，將來想做乜就做乜。」



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