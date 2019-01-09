專攻粉紅BB衫！方媛挺5個月巨肚出巡

現年53歲的天王郭富城，前年4月與模特兒太太方媛（Moka）拉埋天窗，同年9月便誕下小公主Chantelle。早前囡囡一歲生日，對女兒寵愛有加的城城大搞星級派對，當時已傳出方媛極速懷有第二胎，自言喜歡小朋友的城城，表示一切交由上天安排，暫時無可奉告。直至上月他才正式宣布太太再度有喜，三年抱兩！



手腳纖幼冇水腫



為迎接小生命來臨，再做媽咪的Moka開始為腹中BB着手添置衣服，可是城城近日忙於舉行巡迴演唱會，未能時刻陪伴太太。Moka日前孖母親出巡Shopping，約下午3時，兩人乘租車前往銅鑼灣，落車後，身穿長褸、腳踏波鞋、挽名牌手袋兼戴帽的Moka，肚凸凸翹着母親手臂邊行邊傾，步往附近商場一間時裝店行逛。雖然目測她現時已有5個月身孕，但未見有水腫問題，依然面尖尖兼手腳纖幼，步履依然輕盈。



喪篤電話



兩母女先在時裝店睇衫，Moka逛完一輪卻未揀到心頭好，惟有轉移陣地到附近商場逛嬰兒及兒童服裝店，現場見她不時拿着電話拍照及發短訊，未知是否向老公城城問意見兼報告行蹤？二人行完一間又一間，只見她主力揀選粉紅色系，期間又去睇豹紋圖案的小飾物，不一會已有斬獲，付款後，方母主動為大肚愛女拿取戰利品。



而Moka又在其中一間兒童服裝店，拿起一條Size較大的碎花裙研究布質，估計是為家姐Chantelle揀選賀年新裝。滿載而歸的Moka，之後繼續翹住母親步往對面商場正門外，齊齊乘的士返歸湊女。