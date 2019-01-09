望收到道歉　IU親自否認炒樓傳聞

韓國靚聲女歌手IU昨日被爆去年1月用46億韓圜（約3,300萬港元）在京畿道果川市果川洞買入大樓，在南韓政府上月宣布首爾圈廣域急行鐵道（GTX）第三條C路線後，大樓市價上升23億韓圜（約1,600萬港元），即有網民質疑她是提早收到內部消息而炒樓獲利，其後事務所就否認大樓是用作炒樓用途，並指其母親的辦公室、IU的工作室及後輩歌手的創作空間亦是在大樓內。



而IU前日結束濟州島的演唱會返抵首爾，昨日就透過Instagram親自否認是獲得從不當途徑獲得情報作投機之用：「我用我的事業保證，我說的話沒有絲毫謊言，這個地方是我打算逗留很久很久，有很多計劃要實踐而買下的地方。」IU批評有人因為自己的疑心已去批判一個人的價值觀和行為是不正當的，她亦不會容忍，必定要在某個時候收到對方的道歉，又指在該大樓內，除了她，亦有很多人一起生活，希望傳媒報道時可以尊重他們和其他居民的私生活。



IU昨日親自否認炒樓傳聞。

IU在Instgram發表長文，指大樓是她與其他人一起生活，而且是打算長遠使用。

IU表示不會容忍，必定要在某個時候收到道歉。

