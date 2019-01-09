被韓風超越？陳奕迅：唔係香港樂壇差咗...

吹神陳奕迅（Eason）90年代出道，現今00年後出生的人，未必是聽Eason的歌長大，而近年年輕一輩更追趕「韓風」，聽韓國歌、睇韓劇及電影。似乎香港樂壇已欠吸引力？Eason則有其睇法：「唔係香港樂壇啲嘢差咗，只係可以話，暫時我哋唔係呢個焦點啦。我哋香港樂壇曾經係一個好輝煌嘅焦點，大家都睇住香港，睇住廣東歌市場去行，但紅咗咁耐，都係要讓一讓位畀人！」



趁呢段時間充實自己



Eason表示不止限於香港市場，台灣和日本都一樣，他坦言：「就畀韓國威吓喇，佢哋又真係做得好，香港咪趁呢段時間去充實自己，到適當時候就有新一代人出嚟攞番個焦點，但就要等吓喇，依家韓國人做乜都正，好似電影、電器、化妝品、護膚品、電視劇、音樂、時裝，任何嘢都好勁。」講到Eason的歌曲都有韓國人聽，有韓國市場，他笑言：「係呀，日本、韓國都有㗎，啲啲都好嘅。」Eason更表示很欣賞天王黎明早已開拓韓國市場，當年歌曲已走韓風。



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