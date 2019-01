《怪獸3》中國取景？羅林社交網轉封面相

《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)將於來年11月上映,而影片亦將於今年內開鏡。而原著作者兼編劇羅林(J.K. Rowling)最近就將社交網站Twitter的封面照片換上湖南張家界國家森林公園的風景,因而被fans懷疑第3集將會在該處取景!



羅林之前都改過版頭照片為紐約及巴西里約熱內盧,不久,她就暗示《怪3》要到紐約及巴西拍攝,莫非今次她又再重施故技暗示新一集將在內地取景?!查實上集《怪》已出現中國神獸「騶吾」,而之前導演大衛葉斯(David Yates)亦說過「騶吾」想回家,男主角紐特斯卡曼德負責送牠回家。除了續集有中國神獸出現之外,首集亦出現過由英國華裔女星Gemma Chan飾演的亞洲魔法師「亞洲夫人」,所以《怪獸》會在內地取景,絕對不是夢!

