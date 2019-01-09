《怪獸3》中國取景？羅林社交網轉封面相

《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3）將於來年11月上映，而影片亦將於今年內開鏡。而原著作者兼編劇羅林（J.K. Rowling）最近就將社交網站Twitter的封面照片換上湖南張家界國家森林公園的風景，因而被fans懷疑第3集將會在該處取景！



羅林之前都改過版頭照片為紐約及巴西里約熱內盧，不久，她就暗示《怪3》要到紐約及巴西拍攝，莫非今次她又再重施故技暗示新一集將在內地取景？！查實上集《怪》已出現中國神獸「騶吾」，而之前導演大衛葉斯（David Yates）亦說過「騶吾」想回家，男主角紐特斯卡曼德負責送牠回家。除了續集有中國神獸出現之外，首集亦出現過由英國華裔女星Gemma Chan飾演的亞洲魔法師「亞洲夫人」，所以《怪獸》會在內地取景，絕對不是夢！

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