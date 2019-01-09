獨遊杜拜！阮兒靚相到底係邊個操刀？

藝人阮兒早前回家鄉荷蘭探親，轉機時就順道飛落杜拜一遊，她說今次更是首次單獨去一個未去過的地方，本身都擔心過安全問題，但事前有做定資料搜集。而去沙漠有參加當地旅行團，一架車連司機可以載6個人，另外有一對日本情侶和新加坡情侶，加埋她就剛剛好。問到當地治安？她說：「當地有啲的士係粉紅色車頂，係專畀女士坐，因為係女司機，所以真係好安全。我都係第一次獨自去旅行，感覺好刺激，咁人一世物一世，點都要試吓一個人去旅行嘅。」



攞腳架擺位自拍



講到她在沙漠拍了很多靚相，還以為團友幫手操刀，但原來阮兒是「自拍之王」！她說：「冇人幫我影，係我攞腳架相機同電話自己擺位自拍咋，冇法啦，想呃下Like，但其實主要唔係影相，係拍片，拍咗好多條片，都未得閒剪片，到時剪好片都會放上網分享畀大家。（叫男友衛志豪幫手剪？）唔會喇，我識剪片，只係未有時間啫。」



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