多圖！MJ曾遊電視城　重溫巨星香港舊日足迹

英國殿堂級樂隊披頭四（The Beatles）成員約翰連儂（John Lennon）離世至今已38年，連儂除了1964年隨披頭四來港表演之外，原來1977年5月亦曾偕不足兩歲的兒子尚連儂（Sean Lennon）兩父子遊香港，共度天倫之樂！隨後父子再去日本與妻子大野洋子會合。而當年連儂父子到過的景點，好多經已拆卸或改建，成為香港人的集體回憶！



訪虎豹別墅坐叮叮



兩父子當年遊覽位於港島大坑道的虎豹別墅，當年是遊客必到的香港名勝，現已被列為一級歷史建築。別墅有多個遊覽部分，其中以「18層地獄」的壁上浮雕，最多人參觀。當年連儂父子就特別在浮雕前留影，年紀輕輕的尚連儂似乎未識驚！除了遊虎豹別墅之外，連儂父子亦有坐電車及渡海小輪欣賞香港景色。



撞正大衞寶兒



而據研究「披頭四」歷史的網誌Kenwood指，兩父子當年訪港曾入住文華東方酒店，還曾與歌手好友大衞寶兒（David Bowie）在酒店碰上。大衞曾在訪問中講過當年在港偶遇連儂的經過。他說：「最後一次見約翰連儂係在香港，我哋去香港嘅市集行街，見到一個檔口賣舊衫，而其中一件係披頭四嘅外套，我就做咗一啲違背我性格嘅嘢，就係叫佢着住件外套影相。張相仲喺我度保存。外套唔係好合佢身，睇嚟約翰當時肥咗。」雖然張相隨住大衞仙遊而再冇機會睇得番，但當年二人在酒店花園的合照至今仍在網上流傳。



MJ遊清水灣電視城扮皇帝



除咗約翰連儂（John Lennon）於1977年曾偕兒子尚連儂（Sean Lennon）遊香港之外，另一美國已故樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）亦於1987年來港度假，在港期間曾參觀邵氏影城及當時的TVB清水灣錄影廠，更獲邵逸夫爵士設宴款待。當年，汪明荃更代表電視台送紀念品給MJ，而貪玩的MJ更穿上古裝坐在龍椅與阿姐合照！



除了與阿姐見面之外，當年MJ亦有在邵氏片場「探班」睇劇集《書劍恩仇錄》拍攝，並與劇中的任達華、杜德偉及梁藝齡等人見面。任達華曾受訪表示MJ對中國服飾、物件都好好奇，並特別對件龍袍感興趣。而邵逸夫更邀請MJ於清水灣別墅食飯。遊清水灣電視城之外，MJ在港期間亦有到過太空館、海洋公園及參觀珠寶工場等，更參觀過尖沙咀警署並與大批警員跑步。



在港期間，有台灣女星徐淑媛在一間髮型屋洗頭時巧遇MJ，二人更在房內吹水半小時！據知當時MJ大讚她是漂亮的東方女星。MJ結果由原定留港兩日變成足足玩了三星期才肯返美。



原本開港騷 臨時放飛機



原本MJ於1993年 8月 15日及16日計劃在沙田馬場舉行兩場《 Dangerous World Tour》演唱會，為亞洲之旅揭開序幕。可惜臨開騷前一個月，MJ卻因事取消香港一站演出。 當時有傳MJ是為了照顧患病的寵物猩猩泡泡（Bubbles）而取消來港開騷！

