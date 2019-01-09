出道40年歷盡起跌　ASKA：想食壽桃慶祝

曾為經典日劇《101次求婚》唱主題曲《SAY YES》的日本殿堂級組合CHAGE & ASKA，其60歲主音ASKA相隔10年再度來港，為6月16日假旺角麥花臣場館舉行的香港演唱會宣傳。

ASKA日前接受《東網》的專訪，其代表名曲都曾被香港歌手改編成廣東歌，包括黎明的《兩心知》、葉蒨文的《女人的弱點》及《情人知己》等，是無數港迷的集體回憶。ASKA表示有聽過廣東話版，大讚兩人唱得好，但唱歌最要投入感情，自己不懂廣東話，故港騷不會演唱廣東歌。ASKA早前在網誌透露想到上海及北京開騷，他表示現正努力安排，成事的話最快會在4月到內地宣傳，他亦考慮開設微博，發揮網上最大的影響力。



近年KPOP堀起，令日本音樂似乎失去了在亞洲的領導地位，對此ASKA說：「KPOP於創作時早已視海外市場為目標，但日本音樂人則主要為本土創作，不及韓國音樂人宏觀，我認為今後日本音樂人創作應該更放眼於海外。」不過，他暫時無意參與偶像組合的監製工作。



今年是ASKA出道40年，他笑言想食壽桃慶祝。經歷過事業低潮的他，去年才復出重返歌壇。回首過去，他直言好事比壞事多：「不管是成功還是失敗，全都是人生經驗，所以我不會擔心，繼續生活下去。」每年除夕都不會開工的他，直言去年沒有看《紅白歌唱大賽》，反而看了格鬥技直播，因此對現時新一代日本歌手都不太熟悉。至於談到舊拍檔CHAGE，ASKA坦言冇聯絡，仲講笑話：「聽聞他去了非洲，昨日又好像去了南極，我也不清楚。」並稱時機成熟的話有望再重組。

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