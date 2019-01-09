GaGa失落金球影后被爆淚灑現場

美國百變天后Lady GaGa日前於金球獎大熱倒灶失落影后寶座，據知她對賽果非常震驚及失望仲淚灑現場！



有知情者說：「當佢輸咗之後佢幾乎忍唔到眼淚。佢完全唔高興，要抖大氣嚟抑壓自己情緒。佢從未諗過會輸畀格蓮高絲（Glenn Close）！」另有指GaGa已準備定影后致謝詞，而且仲綵排埋並不斷問她獲獎後要做些什麼，亦好肯定自己可以捧走幾個獎回家。



GaGa之外，其fans亦對她未能獲獎而於社交網留言表示好失望，有fans留言說：「我白等四粒鐘，GaGa都贏唔到劇情組最佳女主角！」而女性清談節目《The View》主持之一的Meghan McCain亦留言替GaGa不值：「Lady GaGa被騎劫個獎！！！我唔睇金球獎咯...」



而GaGa昨日就收拾心情在紐約出席全美電影評論學會頒獎禮（NBRA），她與導演畢利谷巴（Bradley Cooper）與及Sam Elliott均憑電影《星夢情深》（A Star Is Born）獲最佳女主角、導演及男配角。影片亦獲年度最佳電影之一。