美國攝影學會選影史百部最佳攝影　邊部港片入圍？

美國攝影學會（ASC）為慶祝成立100周年，最近就選出20世紀100部最佳電影攝影，結果，已故名攝影師Freddie Young 62年經典電影《沙漠梟雄》（Lawrence of Arabia）居首！



而大導演烈尼史葛（Ridley Scott）科幻代表作《2020》（Blade Runner）排第2位，已故攝影大師史托拉奴（Vittorio Storaro）掌鏡的《現代啟示錄》（Apocalypse Now）排第3位。此外，《大國民》（Citizen Kane）、《教父》（The Godfather）、《狂牛》（Raging Bull）、《同流者》（The Conformist）、《夢斷天涯》（Days of Heaven）、《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）與及《密探霹靂火》（The French Connection）均打入十大位置！



百大攝影之中有4部亞洲電影入圍，包括日本電影大師黑澤明的《羅生門》及《七俠四義》、張藝謀的《大紅燈籠高高掛》與及王家衛執導、杜可風及李屏賓任攝影的《花樣年華》。其中《花》是百大攝影榜中唯一一部香港電影！