被隊友出賣　NGT48成員山口真帆驚爆遭施襲

日本女團AKB48姊妹組合NGT48發生成員遭施襲事件，23歲成員山口真帆在社交網Twitter哭訴，遭到隊友出賣，勾結粉絲向她施襲，消息令NGT的粉絲非常震驚。



山口真帆昨日在SHOWROON直播時，中途突然啕哭起來，她表示全部所講都是事實，矛頭更指直隊友及劇場經理人今村悅朗。她表示至少三名私自與粉絲聯絡的成員，將拒絕同粉絲私底下聯絡的成員電話號碼、地址告知粉絲，甚至將宿舍鎖匙交給粉絲，並教唆他們襲擊山口。



上個月，山口在新潟演出後回家，用鎖匙開門入屋，正想關門之際，門外突然有手伸進來將門推開，然後衝入屋按住她的臉推在地上，與此同時，一名男子在對面寓所即隊友的家中走出來，代替原來的男子將她的臉按住，山口想大叫救命，但因太驚慌無法叫出來，一分鐘後她終於叫出聲大叫救命，對方就用東西將她的嘴塞住，她感到好可能被殺，十分驚慌。在生死一線間，山口趁着電梯發出開關聲音，男子的注意力被分散，山口立即在瞬間跑到走廊逃走。其後，山口報警，並供出私聯粉絲和教唆的成員名字，兩名疑犯及隊友被捕後，疑犯是大學生和無聯人士，兩人都承認罪行，出賣山口的隊友亦即場哭起來，其後兩名疑犯獲釋並且沒有被起訴。



不過，山口最氣憤是，NGT48經理人今村悅朗卻想隱瞞這件事，不但沒有處罰犯錯的成員，還反指山口有被害妄想，受害的山口感到天天活在恐懼與不安之中，精神崩潰，才在直播視頻中哭訢，將事件曝光，並指經理人完全不理解女孩子被襲擊的恐懼。事件公開後，不少粉絲均留言表示支持她及安慰她，並怒罵經理人及不法分子的行為。