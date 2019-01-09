AV天王床戰過萬女人　清水健老婆自爆妒忌

39歲日本AV男優清水健去年宣布被私有化，另一半是拍拖4年的32歲Blogger兼作家伊藤春香（Hachu），女方前日開始，在自己的網誌及社交網公開多張結婚相，大晒恩愛。



兩人上周更接受接受網絡電視《Abema News》訪問，大爆拍拖4年到結婚的經過，伊藤春香透露與男方在一間高級餐廳初次相遇，當時春香聽到坐隔籬枱的清水健大講低級話題，覺得很噁心，但認識對方後，覺得清水健是她人生至今未曾遇過的類型，於是嘗試交往，與他相處後人生閱歷反而增加。春香自爆有一次約會，正在駕車的清水健突然自爆剛剛放屁，春香很驚訝，並佩服他勇於講出丟人的事情，從此對他放屁着了迷。



對於清水健20年來床戰過萬名AV女優，她最初知道後大受打擊，並大哭一場，並曾氣到缺氧，但最後克服內心抑鬱，她說：「漸漸地我認識這個人並開始了解他的想法，對他來說這只是一個工作，沒有付出愛情。」她認為妒忌也沒有用，妒忌過萬個人太累了，而且他知道清水健的真正想法，從此將此事放低。昨日開始，她與清水健到大阪及京都享受浪漫假期。