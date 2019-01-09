《芝麻街》開運巡遊　麥明詩馮盈盈潮型新春

陪着小朋友成長，家傳戶曉的美國經典電視節目《芝麻街》，打造了不少卡通明星，今年適逢《芝麻街》50周年，五位主角真人版齊集香港鬧市，將聯同兩位冠軍港姐麥明詩與馮盈盈齊慶新春。



紅色的Elmo、藍色的Cookie Monster、粉紅女Abby Cadabby、還有孖寶Ernie ＆ Bert無不令人瘋狂，今次有機會零距離全接觸，他們將於新春期間襲港，現身恒隆地產旗下兩大區域的商場，銅鑼灣Fashion Walk以及旺角雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊，於2019年1月10日至2月19日期間，以Fortune Walk「芝麻開運『型』新春」為主題，將商場打造得色彩繽紛。期間更舉辦本港有史以來最大型、雲集最多《芝麻街》明星的新春巡遊， 又有期間限定店以及Pop-up Café等，熱潮浪接浪。



揮毫賀歲



頭炮明日登場，有麥明詩與五個《芝麻街》明星的真人版Elmo、Cookie Monster、Bert、Ernie 及Abby Cadabby穿上由香港擅長旗袍設計的本地設計師林春菊（Janko）設計的賀歲服裝，於Fashion Walk與大家會面，五個《芝麻街》明星首次穿上度身訂造的賀歲服亮相，必令人眼前一亮；而下星期一則有馮盈盈夥拍Elmo及Cookie Monster於家樂坊亮相，盈盈更即場潮寫揮春， 一同「型」接新春。

