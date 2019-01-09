「英國奧斯卡」提名公布《爭寵》12提名領先

被喻為「英國奧斯卡」的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）公布提名，英國官鬥片《爭寵》（The Favourite）在「主場」勢不可擋，總共獲12個提名領先，Olivia Colman獲提名「最佳女主角」、愛瑪史東（Emma Stone）與麗歌慧絲（Rachel Weisz）同時獲提名「最佳女配角」、Yorgos Lanthimos獲提名「最佳導演」、電影亦獲提名「最佳電影」、「最佳英國電影」、「最佳原創劇本」、「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」與「最佳化妝與髮型」。



緊隨其後的是由畢利谷巴（Bradley Cooper）自導自演、Lady GaGa擔任女主角的音樂電影《星夢情深》（A Star is Born）、由Rami Malek主演的英國樂隊Queen傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）、墨西哥導演阿方素古朗（Alfonso Cuarón）半自傳Netflix電影《羅馬》（Roma）、以及由賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的太空人杭思朗（Neil Armstrong）傳記片《登月第一人》（First Man），同樣獲7個提名。



頒獎禮將於2月10日舉行。







《BAFTA 2019》部份提名名單：



最佳電影：

《臥底天王》

《爭寵》

《綠簿旅友》

《羅馬》

《星夢情深》



最佳英國電影：

《Beast》

《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》

《爭寵》

《McQueen》

《Stan & Ollie》

《獨行煞星》



最佳男主角：

畢利谷巴《星夢情深》

基斯頓比爾《為副不仁》

Rami Malek《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》

史提夫高根《Stan & Ollie》

域高摩添臣《綠簿旅友》



最佳女主角：

格蓮高絲《The Wife》

Lady GaGa《星夢情深》

Melissa McCarthy《大老作家》

Olivia Colman《爭寵》

維奧娜戴維絲《剋．寡婦》



最佳男配角：

阿當哉華《臥底天王》

Mahershala Ali《綠簿旅友》

Richard E. Grant《大老作家》

森洛威《為副不仁》

添麥菲查洛美《美麗男孩》



最佳女配角：

艾美阿當絲《為副不仁》

Claire Foy《登月第一人》

愛瑪史東《爭寵》

瑪歌羅比《Mary Queen of Scots》

麗歌慧絲《爭寵》



最佳導演：

史碧奇李《臥底天王》

Paweł Pawlikowski《Cold War》

Yorgos Lanthimos《爭寵》

阿方素古朗《羅馬》

畢利谷巴《星夢情深》



最佳動畫：

《超人特工隊2》

《犬之島》

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》